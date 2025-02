Um homem de 29 anos foi preso na última quarta-feira (26), no bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete, acusado de tráfico de drogas e corrupção de menores. A ação da Polícia Militar ocorreu após investigação que resultou na expedição de um mandado de busca e apreensão para o local.

Durante o cumprimento do mandado, os militares encontraram 32 pedras de crack e oito papelotes da mesma substância, além de quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 496,00. No momento da abordagem, o suspeito estava acompanhado de um adolescente de 15 anos, que confessou estar envolvido na venda dos entorpecentes sob a ordem do homem.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o homem recebeu voz de prisão e o menor foi apreendido. O caso segue em investigação.

