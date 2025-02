O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta quinta-feira (27) o corpo de um homem de 39 anos, vítima de afogamento no Rio Grande, em Bom Jardim de Minas, distante cerca de 115 quilômetros de Juiz de Fora. A vítima foi encontrada presa em uma fenda de pedras.

As buscas foram iniciadas após o achado de pertences do casal nas margens do rio. O primeiro corpo, de um jovem de 26 anos, foi encontrado na segunda-feira (24), às 11h, preso a uma galhada.

Após a perícia da Polícia Civil, o corpo foi removido pela funerária de plantão.

