O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou três irmãos pelo assassinato de um homem de 71 anos ocorrido na madrugada do dia 25 de dezembro de 2024, em Santa Bárbara. Os três foram denunciados por homicídio qualificado, por motivo fútil, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo apurado pelo MPMG, já existiam desentendimentos anteriores entre a vítima e o pai dos denunciados, em razão da divisa dos fundos da casa do primeiro com a fazenda do segundo. Nesse contexto, o pai e seus três filhos atribuíam à vítima a responsabilidade por uma série de incidentes ocorridos no imóvel, como incêndios, cortes na cerca, entre outros.

Conforme narrado na denúncia, no dia dos fatos, um dos irmãos viu pelo sistema de segurança que o vizinho estava próximo à entrada de uma trilha que dá acesso à fazenda. Os três dividiram-se pela trilha e surpreenderam a vítima já nas dependências do imóvel. Então, amarraram o idoso em uma cerca e o agrediram por diversas vezes, causando-lhe graves lesões.

Posteriormente, acionaram a Polícia Militar, que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão, ainda amarrada à cerca, com várias lesões, hematomas no rosto e se queixando de dores intensas. A vítima então foi levada ao hospital, onde foi internada na UTI e morreu no dia 31 de dezembro, em razão das diversas lesões causadas pela agressão física.

Autora da denúncia, a promotora de Justiça Marina Vivas Costa Cardoso aponta que o homicídio ocorreu por motivo fútil, pois decorreu do mero fato de a vítima estar no terreno do imóvel pertencente aos denunciados e de haver desavenças pretéritas eles; deu-se por meio cruel, porque a vítima foi agredida de forma brutal, sofrendo grande quantidade de lesões que lhe causaram demasiado sofrimento; e o modo como ocorreu o homicídio dificultou a defesa da vítima, que era idosa e foi atacada pelos acusados em maior número e durante a noite, sendo amarrada antes de ser reiteradamente golpeada.

Assim, o MPMG denunciou os três irmãos por homicídio qualificado, por motivo fútil, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II, III, e IV do Código Penal). Requereu ainda a fixação de indenização mínima pelos danos, inclusive morais, causados pelo crime, em montante não inferior a dez salários-mínimos.