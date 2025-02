Na noite dessa quinta-feira (27), o Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena foi acionado em atendimento ao acidente automobilístico na Rua Luiz Cláudio dos Santos, no Bairro Nova Suíça em Barbacena, onde um homem havia atingido um poste da Cemig com seu veículo.

Ao chegar no local, os Bombeiros se deparam com a equipe do SAMU dando atendimento à vítima que estava presa dentro do carro. Após análise da situação, os militares, com uso do aparelho desencarcerador, conseguiram abrir a porta do carro, veículo Gol cinza, para que a equipe do SAMU pudesse dar socorro à vítima.

Após a avaliação do médico e a vítima ser devidamente imobilizada, a vítima que apresentava um corte profundo no joelho e suspeita de fratura na perna direita foi retirada do veículo e colocada na ambulância do SAMU, que encaminhou a mesma para o hospital Regional de Barbacena. Devido a um vazamento de combustível do veículo, os bombeiros lavaram a via pública, para prevenir risco de explosão no local.





