A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa quinta-feira (27), uma operação que resultou na prisão de um homem, de 35 anos, suspeito de ter assassinado sua companheira, também de 35 anos, a facadas, em Ubá, na Zona da Mata.

A equipe da Delegacia Regional em Ubá cumpriu o mandado de prisão no município de Rodeiro, a aproximadamente 20 km de Ubá. O suspeito foi localizado na residência de sua mãe, não ofereceu resistência e, em depoimento, confessou o crime, alegando que o cometeu por ciúmes e após um desentendimento familiar.

O crime

No sábado (22/2), as forças de segurança foram acionadas por vizinhos do bairro Sobradinho, que notaram um forte odor vindo da residência da vítima. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o corpo da mulher coberto com um lençol, apresentando duas perfurações no peito, possivelmente causadas por arma branca, e sem sinais vitais.

A PCMG instaurou procedimento investigativo e apurou que o crime ocorreu na quinta-feira (20/2), após um desentendimento motivado por ciúmes.

O imóvel onde a vítima e o suspeito moravam com a filha do casal, de oito meses, também era utilizado para rituais religiosos. No entanto, o delegado responsável pelas investigações, Douglas Mota, esclarece: "Apesar das informações que circularam sugerindo que o crime estaria relacionado a uma seita religiosa, as evidências colhidas até o momento não indicam qualquer ligação com esse contexto. As investigações apontam, neste estágio, para um crime passional, motivado por ciúmes, ofensas contra a honra e desentendimentos familiares".

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.