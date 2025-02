Na madrugada desta quinta-feira (27), por volta das 2h, um incêndio atingiu uma casa na Ladeira Riachuelo, próximo à Brasilnet, em Leopoldina. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

No local, um jovem de 20 anos sofreu queimaduras graves em aproximadamente 80% do corpo. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado pelo SAMU à Casa de Caridade Leopoldinense para cuidados médicos.

Duas moradoras que moram nos andares superiores do imóvel precisaram ser realocadas por segurança. Durante a vistoria inicial, pequenas rachaduras foram identificadas nas paredes, levantando preocupações sobre a estrutura do edifício. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação mais detalhada da segurança do prédio.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a Perícia da Polícia Civil irá investigar o ocorrido. A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e do SAMU, além da previsão da presença da Polícia Civil e da Defesa Civil para as análises complementares.