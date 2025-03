Um motociclista de 24 anos foi detido depois de descartar sacola com drogas na BR-116, km 698, altura do município de Muriaé, na manhã de sábado, (1°) de março. Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele ainda tentou fugir, mas foi interceptado pela equipe e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

De acordo com a PRF, o homem conduzia uma Honda/Cg 160 Start, cor vermelha, com a placa traseira levantada pela rodovia no sentido Muriaé/Miradouro. A equipe seguiu atrás do motociclista e deu ordem de parada, mas o homem ignorou e empreendeu fuga indo para o acostamento do sentido oposto da BR-116. Durante o acompanhamento tático, esse condutor descartou uma sacola e continuou a fuga, sendo detido a alguns metros.

O motociclista disse que ia para o município de Manhuaçu. Dentro da sacola descartada os policiais encontraram uma substância análoga a pasta de cocaína. O material foi apreendido e ele foi autuado por dirigir pondo em perigo a segurança alheia.

Tags:

Drogas | Motociclista | PRF | Rodovia