Um acidente envolvendo um trem e um automóvel mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU na tarde desta segunda-feira (03), na região de Chapéu D'Uvas, em Juiz de Fora. A batida ocorreu por volta das 18h30, quando um Volkswagen Up foi atingido por um trem em uma passagem de nível.

O veículo era conduzido por um homem de 45 anos, que sofreu arranhões na face. Ele estava acompanhado da esposa, de 45 anos, e das duas filhas, de 18 e 13 anos. A esposa e a filha mais velha não apresentaram ferimentos aparentes, enquanto a mais nova sofreu uma fratura no braço esquerdo e estava desorientada.

Embora nenhuma das vítimas tenha ficado presa às ferragens, os bombeiros precisaram remover as portas do lado direito do automóvel para facilitar o resgate da esposa e das filhas. O condutor já havia saído do carro antes da chegada das equipes de socorro.

Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar. Segundo relato do motorista, ele não percebeu a aproximação do trem ao atravessar a passagem de nível, resultando na batida. Após o resgate, a cena do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para as providências cabíveis.