O suspeito de atirar contra várias pessoas, sendo uma das vítimas fatal, durante o Carnaval de Rio Pomba, foi preso com a arma usada no crime na noite de segunda-feira (3), no município de Ubá.

Durante o rastreamento, os policiais militares conseguiram abordar o possível atirador em um Gol preto já na entrada de Ubá portando a arma usada na ocorrência. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão. Outro suspeito também foi identificado nas proximidades de Rio Pomba, sendo abordado e encaminhado à Delegacia para esclarecimentos. A pistola Glock com carregador alongado e nove munições também foram apreendidas.

O homem possui várias passagens pela polícia por homicídio tentado, incluindo uma tentativa contra militares, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava em liberdade condicional desde agosto de 2024. O tenente-coronel Erick, comandante do 21° Batalhão da Polícia Militar de Ubá, informou em vídeo relatando o ocorrido, que a Justiça já tinha sido informada em dezembro de 2024 que o suspeito agia em desacordo com as determinações da liberdade condicional.

FOTO: Divulgação/ Polícia Militar - Pistola Glock com carregador alongado e nove munições

As buscas continuam para localizar o segundo suspeito de efetuar disparos no evento.

Relembre o caso

Conforme descrição da ocorrência, os disparos de arma de fogo contra foliões ocorreram após desfile do Bloco do Pinico, agremiação tradicional da cidade de Rio Pomba.

Já na Praça Doutor Último de Carvalho, durante os shows, dois homens discutiram e um deles sacou uma arma prata e o disparo atingiu uma mulher que estava próxima do outro envolvido na briga. Ao reagir, este homem iniciou o tiroteio com uma pistola em direção a multidão de forma aleatória, atingindo 15 pessoas. Uma das vítimas, mulher de 25 anos, morreu no local.

