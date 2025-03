Na tarde de quarta-feira (05), um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na rodovia 356, entre os municípios de Ervália e Coimbra, na Zona da Mata mineira. O SAMU foi acionado para prestar socorro às vítimas envolvidas.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito de um homem, cuja idade não foi informada. A segunda vítima, uma mulher de 37 anos, sofreu arranhões na face com sangramento contido, em decorrência do impacto contra o vidro do veículo. Ela foi encaminhada ao Hospital Jorge Caetano Mattos, em Ervália, para avaliação médica.

Outras três pessoas envolvidas no acidente recusaram atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente ou sobre a identidade das vítimas. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e apurar as causas da colisão.

