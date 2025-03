A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (04), um homem de 30 anos por tráfico de drogas na região central de Ubá, na Zona da Mata. A prisão ocorreu no âmbito da operação Hermes, que tem como objetivo desarticular grupos criminosos envolvidos na distribuição de entorpecentes na cidade e em municípios vizinhos.

Durante a abordagem, o suspeito transportava uma encomenda contendo aproximadamente um quilo de cocaína. Segundo a PCMG, ele já possuía dois registros anteriores pelo mesmo crime e utilizava transportadoras para abastecer diferentes bairros.

O delegado Douglas Mota, responsável pela operação, destacou a importância da ação no combate ao tráfico na região. "Esta é a terceira operação consecutiva, em um período de três semanas, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, que, somadas, poderiam render mais de 16.500 porções de crack", afirmou.

O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A ação contou com a participação da Delegacia de Plantão de Ubá, sob a coordenação do delegado Giovani Dantas. As investigações continuarão para identificar outros envolvidos na rede de distribuição de drogas.

