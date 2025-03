Na tarde dessa quarta-feira (05) O Corpo de Bombeiro Militar foi empenhado para apoiar as equipes da empresa EPR, responsável pela BR-040, em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. No local, um Toyota Etios HB Cross havia saído da pista, caído em um córrego e parado com as rodas para cima, após descer uma ribanceira de cerca de 12 metros. Segundo os bombeiros, as ocupantes estavam fora do veículo, conscientes e orientadas, sendo assistidas por funcionários da EPR e voluntários.

Ainda segundo os bombeiros, uma das vítimas apresentava suspeita de trauma na coluna, sendo retirada e foi levada ao Hospital Regional de Barbacena pela equipe do SAMU. A segunda ocupante, com escoriações leves, foi também conduzida ao hospital pela ambulância da EPR.

O segundo veículo envolvido, um VW Nivus, capotou e parou na pista de rolamento com as rodas para cima com quatro ocupantes, todos fora do carro, sendo que uma das ocupantes do veículo já havia sido socorrida pela EPR.





