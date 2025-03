Uma organização criminosa especializada no furto de equipamentos agrícolas foi condenada pela Justiça em Minas Gerais. Ao todo, 11 integrantes do grupo, que atuava na região de Unaí, no Noroeste do estado, receberam penas que, somadas, ultrapassam 300 anos de reclusão. A decisão atende à denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, o grupo atuava desde 2021 e foi desarticulado em 2023 durante a Operação Harvest Time, conduzida pela Polícia Civil. A quadrilha era responsável pelo furto de tratores, kits de piloto automático, monitores e outros equipamentos eletrônicos agrícolas de alto valor, causando prejuízos superiores a R$ 5 milhões a produtores da região.

A sentença judicial reconheceu a prática de pelo menos 12 crimes de furto qualificado, além de delitos como adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Durante as apurações, o Laboratório de Lavagem de Capitais da Polícia Civil identificou movimentações financeiras suspeitas entre os envolvidos.

Um dos integrantes do grupo firmou acordo de colaboração premiada, contribuindo para o esclarecimento dos fatos e a recuperação de parte dos bens subtraídos.