Com um recorde negativo de motoristas autuados, cometendo as principais infrações causadoras de acidentes graves, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerra a Operação Rodovida Carnaval 2025, nas rodovias federais em Minas Gerais.

Durante a Operação foram realizados 13.617 testes de alcoolemia e 409 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante, sendo que desse total 04 acabaram detidos. O Carnaval de 2025 registrou um aumento de 300% no número de motoristas multados, em comparação com o mesmo feriado de 2024, quando a PRF autuou 102 motoristas por embriaguez, sendo que 01 condutor acabou preso.

No Carnaval de 2025 os flagrantes de ultrapassagens proibidas também se destacaram negativamente, um total de 1.532 motoristas foram autuados. No feriado do ano anterior 960 motoristas foram multados.

Mesmo com todos os alertas e orientações mais de 14.700 veículos foram flagrados, somente pelos radares da PRF, transitando com excesso de velocidade nas rodovias federais de MG.

Os agentes da PRF também flagraram e autuaram 968 motoristas conduzindo veículos sem utilizar o cinto de segurança, também foram lavradas 443 autuações para passageiros que não utilizavam o cinto de segurança e 106 crianças foram flagradas sendo transportadas em veículos de forma irregular. Os números são muito superiores aos registrados no Carnaval de 2024, quando 458 motoristas foram multados por estarem sem o cinto de segurança, 329 passageiros foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança e mais de 60 crianças foram flagradas sendo transportadas de forma inadequada e irregular, dentro de veículos.

Apesar de todos o alertas da PRF, foram registrados 168 sinistros com 208 vítimas de ferimentos e infelizmente 19 óbitos. Em 2024 ocorreram 158 sinistros, que ocasionaram 204 vítimas com ferimentos e 16 óbitos nas rodovias federais de MG.

No decorrer do feriado 16.186 veículos foram fiscalizados e 18.725 pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado.

Infelizmente os crescimentos significativos nos números de autuações, em infrações de alta gravidade, demonstraram que muitos motoristas não deram a sua parcela de contribuição, apesar de todos os esforços da PRF na fiscalização, antes e durante o feriado prolongado.

Tags:

acidente | Operação Carnaval | Polícia Rodoviária Federal | PRF