Na tarde de 9 de março, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizaram buscas na Cachoeira do Jaime, na zona rural de Eugenópolis (MG), após o desaparecimento do Tenente-Coronel Lestayo, de 46 anos, comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar do CBMERJ, sediado em Campos dos Goytacazes (RJ).

Testemunhas informaram que o oficial foi visto pela última vez na queda d’água da cachoeira e que, posteriormente, teria iniciado uma caminhada a montante, sozinho e sem aparelho telefônico. Diante das informações, as equipes do CBMMG iniciaram buscas terrestres na mata, considerando a possibilidade de que a vítima estivesse ferida e impossibilitada de se locomover. Simultaneamente, bombeiros do CBMERJ realizaram buscas aquáticas na região.

Após diversas tentativas sem sucesso, um mergulho equipado levou à localização do corpo próximo à queda d’água. O Tenente-Coronel apresentava um ferimento corto-contuso no crânio. O corpo foi retirado da água e ficou sob os cuidados do CBMERJ, que atuou na operação com três oficiais.

