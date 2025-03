Na tarde da última sexta-feira (07), a Polícia Militar de Barbacena prendeu duas mulheres, de 30 e 40 anos, suspeitas de praticarem furtos na área central da cidade. A ação ocorreu após a equipe policial receber informações sobre atividades suspeitas na região.

Durante o rastreamento, os militares localizaram e abordaram as suspeitas, que apresentaram versões contraditórias sobre o motivo de estarem na cidade e afirmaram não se conhecer. As mulheres disseram ser naturais de Uberlândia (MG).

Durante a abordagem, um dos policiais percebeu que uma delas tentou descartar uma quantia em dinheiro atrás de uma caixa de papelão para ocultar a posse do valor. Com a outra mulher, foi encontrada uma bolsa contendo três cartões bancários, nenhum deles em nome das suspeitas. Apurações revelaram que dois desses cartões haviam sido furtados na cidade de Juiz de Fora, um no dia 13 de fevereiro e outro no dia 06 de março.

Além dos cartões, os militares apreenderam a quantia de R$ 5.167,50 em posse das mulheres. Diante dos fatos, as suspeitas foram presas e encaminhadas para a Delegacia, onde responderão pelo crime de furto.