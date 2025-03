Nesse domingo (09), um carro saiu da pista na rodovia BR 356, KM 273, em Eugenópolis/MG. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ronda, os policiais encontraram um Honda/City, de Belo Horizonte/MG, com seus ocupantes no acostamento. Entre eles, estavam duas crianças, de 2 e 8 anos.

A equipe da PRF acionou o SAMU após a criança mais velha e sua mãe reclamarem de dores no pescoço. Ambas foram encaminhadas ao Hospital São Paulo em Muriaé. A condutora informou que perdeu o controle do veículo enquanto viajava de volta do Espírito Santo para Belo Horizonte.

O fluxo de veículos não foi interrompido, e o local foi sinalizado para a remoção do carro.

