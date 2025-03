A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (10/3), um homem, de 57 anos, investigado por ameaçar e perseguir sua ex-companheira, em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes.

A prisão ocorreu no momento em que a vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) após ser ameaçada, horas antes, pelo ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento.

A mulher já havia registrado outras ocorrências relatando perseguições reiteradas praticadas pelo

ex-companheiro, que criava perfis falsos em redes sociais para monitorá-la. Enquanto os policiais civis realizavam o atendimento da vítima, notaram a presença do investigado nas imediações da delegacia de polícia, configurando naquele momento o descumprimento das medidas protetivas que a vítima já possuía.

Imediatamente, a equipe da Deam em São João del-Rei efetuou a prisão em flagrante do homem, que foi autuado pela prática dos crimes de ameaça e perseguição no contexto da violência doméstica e encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

