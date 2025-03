Na noite da última terça-feira (11), um homem de 64 anos foi vítima de um assalto violento em sua residência, localizada no Povoado Caixa D’Água da Esperança, em Tiradentes. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h30min, embora o crime tenha acontecido entre 19h00min e 20h30min.

Segundo relato da vítima, três indivíduos encapuzados arrombaram a porta de sua casa e, sob a mira de um revólver, o renderam. O morador foi amarrado com uma fita tipo “enforca-gato” e sofreu agressões físicas enquanto os criminosos exigiam dinheiro. Após revirarem a casa, os autores do crime fugiram levando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), um aparelho celular e três facas.

Após a fuga dos assaltantes, a vítima conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar. No entanto, ele não soube fornecer detalhes ou características dos criminosos, dificultando as buscas. A perícia técnica esteve no local e afirmou que os trabalhos investigativos serão conduzidos posteriormente.