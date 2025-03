A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), em colaboração com a Delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco/ES e o Serviço Reservado da Polícia Militar de São Bernardo do Campo/SP, obteve sucesso na localização e prisão de dois foragidos da justiça do Estado do Espírito Santo.

Os detidos são irmãos, considerados de alta periculosidade, responsáveis por aterrorizar a região Noroeste Capixaba, onde cometeram diversos crimes contra a vida e o patrimônio.

Um dos detidos é acusado de pelo menos dois homicídios, ambos ocorridos no presente ano, sendo que o corpo de uma das vítimas ainda não foi encontrado. Além disso, há indícios de que ele seja membro de uma facção criminosa conhecida.

O outro suspeito possui quatro mandados de prisão em aberto, expedidos pelas Comarcas de Lucas do Rio Verde/MT, Águia Branca/ES e Aimorés/MG. Destaca-se que um dos mandados envolve uma pena superior a trinta anos, por roubo, além de haver registros de fuga do sistema prisional em 2021, por transposição de barreira.

A prisão foi realizada pelo Batalhão de Rota de São Paulo, que localizou os foragidos escondidos em uma residência na cidade de São Bernardo do Campo/SP.

Esta operação integrada reforça o compromisso das forças de segurança pública no combate ao crime e no cumprimento das decisões judiciais.