Uma idosa de 70 anos morreu em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (12) na BR-116, no km 103, em Além Paraíba, envolvendo um carro e um caminhão, três crianças ficaram feridas.

Além da vítima fatal, a equipe de resgate da concessionária realizou a remoção de outras duas pessoas que foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao Hospital São Salvador.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para atender a três crianças, que estavam no veículo no momento do acidente. As vítimas infantis, duas meninas e um menino, foram levadas ao hospital para tratamento.

Uma menina de 4 anos, queixando-se de dor abdominal, otorragia (sangramento no ouvido) e edema facial.

Outra menina de 6 anos, com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. E uma terceira menina, de 8 anos, sem queixas aparentes.

Ambulâncias do SAMU estão em deslocamento para transferir essas vítimas para outros hospitais, dado o quadro clínico delicado de algumas delas.

