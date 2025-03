Na noite de quarta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada no Lugarejo Teixeiras, na zona rural de Bias Fortes, após uma mulher de 32 anos relatar ter sido agredida e ameaçada de morte pelo esposo, um homem de 39 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o autor em visível estado de embriaguez. A vítima entregou uma faca utilizada durante a ameaça, que havia sido retirada por familiares. A mulher também afirmou que já havia sofrido agressões anteriores, mas nunca havia registrado queixa. Neste mesmo episódio, a filha do casal, de 16 anos, também teria sido ameaçada pelo homem.

Durante as buscas na residência, os policiais localizaram um rifle calibre .22 escondido no bar do autor. A arma estava sem carregador e sem munição.

