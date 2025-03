Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) voltada à apuração e repressão qualificada a organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas ilícitas no bairro Canaã, naquela cidade. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, além do sequestro e indisponibilidade judicial de dois imóveis residenciais.

Conforme o MPMG, foram apreendidos até o momento R$ 8 mil em dinheiro, 20 munições calibre 9mm, dois rádios “Handie-Talkie” e um saco de substância semelhante a cocaína, dentre outros materiais.



