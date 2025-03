A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta semana, o inquérito instaurado para

apurar o incêndio em uma floresta localizada em área de preservação ambiental, ocorrido no

município de Barbacena, no Campo das Vertentes, em 2024.

Os envolvidos, um homem e uma mulher, foram indiciados pelos crimes de destruição de floresta

em área de preservação permanente e bioma da mata atlântica, incêndio florestal doloso e dano

qualificado ao patrimônio de terceiros.

Crimes

Os suspeitos de atear fogo em matas e florestas na região foram identificados pela PCMG após a

análise de imagens de câmeras de videomonitoramento. Por meio delas, foi possível ver um dos

suspeitos saindo de um veículo, com um recipiente em mãos, e derramando uma substância

líquida em uma árvore. Em seguida o homem foge no carro dirigido pela companheira.

Pouco tempo depois, as imagens mostram o início das chamas. O fogo se espalhou rapidamente

pelo local, causando um incêndio de grandes proporções, que se alastrou do bairro Caiçaras até

o distrito de Pinheiro Grosso.

As vítimas do incêndio tiveram grandes prejuízos em suas plantações de eucalipto e na

vegetação nativa atingida pelo fogo, além dos bovinos e cavalos que tiveram que ser retirados do

terreno para não morrerem queimados.

O investigado que é visto no vídeo foi ouvido na delegacia e, mesmo com as imagens, negou os

fatos. O inquérito policial foi remetido ao Ministério Público para as demais providências.

