Um homem de 47 anos desapareceu na noite desta quinta-feira (13) após se afogar no Rio Pirapetinga, em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h para atender à ocorrência.

Segundo informações de testemunhas, a vítima tentava atravessar o rio a nado acompanhado de um amigo quando não conseguiu completar a travessia e submergiu. O chamado de socorro foi feito imediatamente, e os bombeiros iniciaram as buscas por volta das 21h.

Até o momento, as operações de resgate continuam, com os militares empenhados na localização da vítima. O trabalho de busca conta com o apoio de mergulhadores especializados e uso de equipamentos apropriados para a varredura da área.

