A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta sexta-feira (14/3), a operação Amici Optimi que resultou na prisão de dois homens, de 31 e 26 anos, suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro de 2025, em um bar de Ubá, na Zona da Mata. Durante a operação, os policiais civis também apreenderam produtos falsificados.

Segundo as investigações da PC, o suspeito de 31 anos era melhor amigo da vítima, um jovem de 23 anos. No entanto, após a ingestão de bebida alcoólica em um dia do mês de janeiro, o investigado se envolveu em uma luta corporal com o tio da vítima e acabou sendo agredido por ele. Não satisfeito com a situação e determinado a se vingar, o suspeito, juntamente com seu sobrinho de 26 anos, teria planejado e premeditado a morte da vítima como forma de retaliação. No dia do crime, por volta das 16 horas, os suspeitos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. Um deles desembarcou e efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu no local.

Apreensão de mercadoria falsificadas

Durante a operação, os policiais civis também apreenderam uma grande quantidade de produtos falsificados. Entre os materiais recolhidos estavam calçados, roupas e perfumes, que agora passarão por análise.

O delegado Douglas Mota, que coordenou a ação, ressalta que "a Polícia Civil de Minas Gerais mais uma vez age rápido em resposta a homicídios que acontecem na região de Ubá. Trabalhos investigativos qualificados estão sendo desenvolvidos para tirar de circulação indivíduos de alta periculosidade que vem amedrontando a nossa população", disse.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados ao sistema prisional. O nome da operação, Amici Optimi, vem do latim e significa "Ótimos Amigos", faz referência à relação de amizade que a vítima mantinha com um dos investigados.