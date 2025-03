A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta sexta-feira (14), um homem de 52 anos por descumprir medida protetiva no município de Barroso. A ordem judicial determinava seu afastamento da casa, mas ele permaneceu na residência, o que levou à sua prisão.

De acordo com informações da PCMG, o investigado foi notificado sobre as medidas protetivas no dia 24 de fevereiro. A decisão foi solicitada pela esposa e incluía restrições como a proibição de contato com a vítima e a obrigação de manter distância mínima de 200 metros. No entanto, ele não cumpriu as determinações e permaneceu na casa onde moravam.

Diante da permanência do investigado no local, a vítima optou por se refugiar em outra cidade, temendo represálias e ameaças. O homem foi preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva e encaminhado ao sistema prisional.

