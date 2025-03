Em julgamento realizado na quarta-feira (12/03), o Tribunal do Júri de Varginha condenou um homem a 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão por tentativa de feminicídio contra a própria mãe. O crime ocorreu em junho de 2023, na região central da cidade.

Durante a sessão, o réu confessou o crime e foi condenado por homicídio tentado triplamente qualificado, devido ao motivo fútil, ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e à caracterização de feminicídio. A pena foi aumentada em razão da vítima ter mais de 60 anos.

O juiz que presidiu o julgamento reconheceu o crime como hediondo e determinou que o cumprimento da pena ocorra inicialmente em regime fechado.

Relembre o caso

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, no dia do crime, o acusado ficou enfurecido após ser repreendido pela mãe. Em meio à discussão, ele passou a agredi-la com cabeçadas, fazendo com que ela caísse ao chão. Mesmo assim, o agressor continuou a desferir chutes contra a cabeça e o tórax da vítima.

A mulher tentou fugir, mas, devido às agressões, caía na rua e continuava sendo atacada pelo filho. A violência só cessou quando testemunhas intervieram para socorrer a vítima, impedindo que ela fosse morta.

