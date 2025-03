Na noite do último domingo (16), uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Barbacena. Um homem de 25 anos foi alvo de disparos de arma de fogo enquanto dirigia seu veículo, um Fiat Uno branco, na região próxima ao aeroporto da cidade.

De acordo com o relato da vítima, ele seguia do município de Antônio Carlos com destino a Barbacena quando, em determinado momento, uma motocicleta de cor escura emparelhou com seu carro. O passageiro da moto efetuou cerca de três disparos, atingindo o condutor. Mesmo ferido, o homem continuou dirigindo e seguiu a motocicleta por algum tempo, até que os suspeitos tomaram rumo à localidade de Padre Brito.

Buscando atendimento médico, a vítima conseguiu se deparar com uma viatura da Polícia Militar, que imediatamente prestou apoio e realizou sua escolta até o hospital. No local, ele recebeu atendimento e informou os detalhes do ocorrido às autoridades.

Com base nas informações iniciais, a Polícia Militar realizou buscas e conseguiu localizar um dos suspeitos, um jovem de 22 anos, em sua residência na cidade de Antônio Carlos. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos cabíveis.