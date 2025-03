A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na sexta-feira (14), a Operação Caballo, que resultou na prisão de um homem de 35 anos e na apreensão de 11 barras de cocaína em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

Segundo a PC, o homem foi abordado pelos policiais civis no Terminal Rodoviário Dr. Afonso Canedo, quando se preparava para deixar a cidade. As drogas estavam na mochila do suspeito. As investigações prosseguem visando identificar e desarticular toda a organização criminosa envolvida no tráfico de drogas na região.

O nome da operação faz referência à denominação utilizada por traficantes para se referirem à substância apreendida.