Nessa segunda-feira (17), o 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para verificar a presença de um corpo caído dentro do campo do Flamengo Futebol Clube, em Cataguases, suspeitando que a vítima estivesse em óbito.

No local, os bombeiros foram conduzidos por um funcionário do clube até o corpo, tratando-se de um homem, que não teve a identidade revelada, já em avançado estado de decomposição. Segundo o funcionário, sua última presença no estádio havia sido no dia 15 de março, por volta das 16h. Ele também relatou que algumas ferragens no terraço de uma cobertura do clube estavam mexidas, levantando a suspeita de que a vítima poderia ter ingressado no local com a intenção de cometer furtos. Ao lado do corpo, foram encontrados um alicate e três isqueiros.

Diante da situação, foi acionada a perícia da Polícia Civil, que esteve no local para os procedimentos técnicos. A Polícia Militar compareceu com uma guarnição que realizou o isolamento e a segurança da área.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi retirado pelos bombeiros e colocado em uma urna funerária, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de autópsia. Inicialmente, a identificação da vítima gerou confusão, pois portava a identidade de outra pessoa, situação que foi posteriormente esclarecida.