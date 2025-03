Na próxima sexta-feira, dia 21, será lançado o edital “Caracterização do Queijo Minas do Caminho Novo e Capacitação dos Produtores do Arranjo Produtivo Local”. A iniciativa tem como objetivo selecionar produtores do Arranjo Produtivo Local (APL) para receber consultoria e treinamento, com foco em agregar valor aos seus produtos e fortalecer a produção regional.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC) de Juiz de Fora. A iniciativa visa melhorias na qualidade, produtividade e rentabilidade dos produtores locais.

Ao todo, serão selecionados 15 produtores de queijo Minas Frescal e/ou Minas Padrão dos municípios que integram o APL: Belmiro Braga, Chácara, Coronel Pacheco, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Mercês, Piau, Santana do Deserto, Santos Dumont, São João Nepomuceno e Simão Pereira.

O evento de lançamento do edital está marcado para as 15h, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, situado na Rua Tenente Luis de Freitas, 116, Sala 8 de Ensino, no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora.