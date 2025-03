Na manhã de terça-feira (18), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de desaparecimento no município de Rio Preto. A vítima, uma mulher de 77 anos, estava desaparecida desde o dia anterior, 17 de março.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, imagens de câmeras de segurança mostraram que a idosa foi vista pela última vez nas proximidades do rio, sem informações concretas sobre seu paradeiro.

Com o avanço das buscas, os bombeiros localizaram o corpo da vítima submerso nas águas do Rio Preto. Devido à dificuldade de acesso ao local, a guarnição empregou técnicas especializadas para a remoção segura do corpo.