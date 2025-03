Na manhã da última terça-feira, 18 de março, uma operação da Polícia Militar resultou na localização e recuperação de uma motocicleta com queixa de furto/roubo no Bairro Tejuco, em São João del-Rei. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar sobre a presença do veículo em uma área de mata.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram uma motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, de cor preta. O veículo estava sem placa, retrovisores e setas traseiras, além de apresentar danos na tampa do tanque. A moto estava trancada e sem a chave.

Por meio da consulta ao sistema, utilizando o número do chassi, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto/roubo. Diante da situação, foi acionado um serviço de guincho para a remoção da motocicleta, que foi encaminhada ao pátio credenciado para os devidos procedimentos legais.