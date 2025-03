Na tarde desta quarta-feira (19), um caminhão que transportava drywall pegou fogo na BR-040, na altura do km 762. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h20 para controlar as chamas e evitar maiores danos.

Segundo o relato do motorista, o incidente teve início após o estouro de um dos pneus do veículo. Ao acionar os freios, ele percebeu que as chamas começaram a se espalhar próximas ao pneu, tornando necessária a rápida intervenção dos bombeiros.

A equipe de emergência utilizou cerca de 6 mil litros de água para debelar o incêndio. Além disso, um caminhão-pipa e um guincho da concessionária EPR foram mobilizados para auxiliar na ocorrência.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Após a extinção do fogo e a realização dos procedimentos de segurança, a área foi deixada sob a responsabilidade da PRF, que coordenou o fluxo de veículos no local.