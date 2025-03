Na madrugada desta quarta-feira (19), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu mais um alvo da Operação Shenzi, deflagrada em fevereiro deste ano para desmantelar uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, que atuava na região da Zona da Mata. O suspeito, que estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi detido na MGC-265, altura do Km 109, no município de Rio Pomba.

A Operação Shenzi foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, unidade de Visconde do Rio Branco, em conjunto com a PMMG. Desde o início da operação, já foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e realizadas 45 prisões temporárias nos municípios de Ubá, Visconde do Rio Branco, Rio Pomba e Juiz de Fora. Dezenas de investigados também foram denunciados à Justiça, e todos os alvos presos continuam detidos.

A Operação Shenzi foi realizada em 25 de fevereiro deste ano, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e reprimir crimes violentos, incluindo homicídios, praticados por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Ao todo, foram expedidos 100 mandados judiciais, sendo 46 de busca e apreensão e 45 de prisão temporária.

Além das detenções, a Justiça determinou a apreensão de veículos e valores financeiros utilizados para atividades criminosas.

Resultados da Operação Shenzi

Desde o início da operação, foram:

30 prisões em flagrante;

45 prisões temporárias;

46 mandados de busca e apreensão cumpridos;

17 armas apreendidas, incluindo 7 revólveres, 7 pistolas e 3 submetralhadoras;

208 munições recolhidas;

1 granada apreendida;

R$ 24.230,50 em espécie confiscados;

8 veículos apreendidos;

584 pinos de cocaína, 116 pedras de crack, 41 porções de maconha e 4 tabletes da mesma substância recolhidos;

Diversos rádios comunicadores, balanças de precisão, coldres, coletes balísticos, bandoleiras e simulacros de arma de fogo apreendidos.





