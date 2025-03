No início da tarde desta quinta-feira (20), militares do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Felipe Dias da Silva, no Bairro Fonte Grande, em Conselheiro Lafaiete. Ao chegarem ao local, constataram que se tratava de uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta. Segundo testemunhas, o motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro à vítima.

O motociclista, um homem de 62 anos, foi encontrado caído ao solo, consciente e orientado, mas relatando forte dor na região lombar e na perna esquerda. Ele foi imobilizado conforme os protocolos de atendimento e encaminhado ao Hospital Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete.

