Uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Militar resultou, nesta quinta-feira (20/3), na prisão de uma mulher de 24 anos suspeita de homicídio ocorrido em 2023, no distrito de Conceição do Ibitipoca, município de Lima Duarte, na Zona da Mata. A captura ocorreu na zona rural de Bueno Brandão, a mais de 500 quilômetros do local do crime.

A investigação da Delegacia de Lima Duarte apontou que a suspeita, que era ex namorada da vítima, um músico de 43 anos, o atacou com golpes de pedra no dia 26 de fevereiro de 2023. Ele foi socorrido e permaneceu hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer em 7 de março do mesmo ano.

Após mais de dois anos foragida, a investigada foi localizada graças a um trabalho integrado entre as forças de segurança.

Segundo o delegado responsável pelo caso, José Márcio de Almeida Lopes, a prisão foi resultado de um intenso trabalho de inteligência e diligências em várias cidades e estados. "Foram mais de dois anos de buscas para encontrar e prender a investigada. Com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-la e agora ela está à disposição da Justiça", destacou o delegado.

A PCMG segue com as investigações para esclarecer outros detalhes do crime e eventuais participações de terceiros.

