Na tarde dessa quinta-feira (20), a Polícia Militar, após denúncia recebida, realizou uma operação de busca no imóvel indicado. Durante as diligências, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena. O suspeito, de 25 anos, assumiu a posse dos materiais apreendidos e foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil com os produtos.

Segundo a PM, no guarda-roupas do local, foi localizado sacos vazios usados para acondicionar drogas, além de uma porção grande de cocaína, outro embrulho com a mesma substância e uma faca preta com vestígios de material esbranquiçado. Em outros pontos da residência, também foram apreendidos um tablete de substância verde, aparentando ser maconha, e R$31,00 em dinheiro.

Além disso, no veículo do autor, que também fazia parte da denúncia, foram encontradas cocaína.

