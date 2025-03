Nesta sexta-feira (21), um homem de 27 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Barbacena, região do Campo das Vertentes. A ação resultou na apreensão de drogas e materiais relacionados ao crime.

De acordo com as investigações, o suspeito estaria comercializando maconha e utilizava uma motocicleta para realizar a entrega das drogas. A abordagem ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

No local, os policiais arrecadaram duas barras de maconha, diversas pequenas porções da mesma substância, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

