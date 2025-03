Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil prendeu um homem de 24 anos suspeito de envolvimento no homicídio ocorrido no dia 2 de março, em Leopoldina. A vítima, um homem de 25 anos, foi encontrada sem vida no Cemitério Municipal.

A operação foi conduzida por equipes da 3ª Delegacia Regional de Leopoldina, que também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado, nos bairros Bela Vista e Alto do Cemitério.

O corpo da vítima foi encontrado por um funcionário do cemitério na manhã da segunda-feira de Carnaval (03). A Polícia Civil esteve no local e a perícia constatou perfurações por arma de fogo, dando início às investigações. Com o avanço das diligências, foram reunidas provas que embasaram o pedido de prisão preventiva do suspeito.