O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei foi acionado, no início da manhã desta segunda-feira (24), para atender a um desabamento parcial de uma residência no Bairro Tejuco. Ao chegarem ao local, os militares constataram que os fundos da casa, situada às margens do Córrego do Lenheiro, haviam desabado devido à forte correnteza causada pelas intensas chuvas. O muro de arrimo foi levado, assim como a varanda e parte da parede de um dos cômodos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com o sargento Bruno, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "Ao chegarmos, verificamos que se tratava de uma situação grave. Com o desabamento de parte da estrutura, todo o imóvel ficou sob risco, o que demandou sua interdição imediata".

Os Bombeiros também alertaram sobre um perigo adicional: parte de uma laje ficou pendurada pelas ferragens, representando risco de acidentes. "Com o uso de equipamentos apropriados, nossa equipe cortou as ferragens e removeu a estrutura, evitando a possibilidade de novos desabamentos", explicou o Sargento.

Os moradores foram orientados a buscar abrigo temporário e a Assistência Social do município será acionada para prestar apoio. A Defesa Civil também compareceu ao local para avaliar as condições estruturais do imóvel.