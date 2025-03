A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu um homem na madrugada desta segunda-feira (24) por tráfico de drogas na BR-259, nas proximidades do KM 143.

A ação ocorreu durante uma operação de rotina, quando uma viatura da Polícia Militar identificou um veículo trafegando em alta velocidade. Ao notar a presença policial, o condutor tentou fugir, realizando uma manobra brusca e entrando em um posto de combustíveis às margens da rodovia.

Diante da atitude suspeita, os policiais acionaram apoio para a abordagem. Durante a revista no interior do veículo, foram encontradas seis barras de substância semelhante à maconha, cinco barras de substância similar ao crack, um tablet de substância também parecida com maconha e um aparelho celular. Todos os itens foram apreendidos, e o condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

