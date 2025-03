A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na terça-feira (25/0), duas mulheres, de 34 e 39 anos, e um homem, de 34, pela prática de exercício ilegal da profissão.

Os suspeitos mantinham um escritório de consultoria administrativa e jurídica de benefícios previdenciários em Pirapetinga, a cerca de 60 km de Leopoldina, sem o devido registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e sem alvará de funcionamento.

Durante a ação, realizada com a participação do presidente e do delegado de prerrogativas da 221ª Subseção da OAB, foram apreendidos materiais que comprovaram a infração penal. Os suspeitos foram ouvidos e assinaram termo de compromisso, respondendo ao processo em liberdade.

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis outros crimes e envolvidos no esquema.