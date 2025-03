A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos na noite de segunda feira (24), após ele ser flagrado com dois veículos clonados em Barbacena. Segundo a PM, durante patrulhamento, a equipe avistou uma caminhonete Saveiro estacionada às margens da BR-040, com as lanternas acesas e o suspeito no interior. Ao realizar a abordagem, constatou-se que o veículo era clonado e o original possuía queixa de furto/roubo.

Após buscas, outro veículo clonado foi encontrado na residência do autor: um Honda Civic, também com queixa de roubo. Ambos os veículos foram recuperados e encaminhados ao pátio credenciado, enquanto o suspeito foi preso e levado à Autoridade de Polícia Judiciária de plantão.

