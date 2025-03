A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos e recuperou dois veículos clonados durante uma abordagem na BR-040. A ação ocorreu quando a equipe RV 32451, em patrulhamento pela rodovia, avistou uma caminhonete VW Saveiro branca, com placa TDH5G72, emplacada em Belo Horizonte/MG, estacionada às margens da via com as lanternas ligadas.

Ao abordar o condutor e verificar os sinais identificadores do veículo, os militares constataram que se tratava de um carro clonado. O veículo original era um VW Saveiro de placa RNV1B58, que possuía registro de furto/roubo.

Dando continuidade às diligências, a equipe policial, com apoio da viatura TM 32335, dirigiu-se ao endereço do suspeito, onde localizou outro automóvel clonado. No local, os militares encontraram um Honda Civic com placa FEQ6J63, emplacado em Sumaré/SP. Após uma análise detalhada dos sinais de identificação veicular, foi confirmado que o carro era, na verdade, um Honda Civic com placa QWU3285, registrado em Belo Horizonte/MG, também com queixa de roubo.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a Autoridade de Polícia Judiciária de plantão. Os dois veículos recuperados foram levados para o pátio credenciado.

Tags:

Polícia | Polícia Militar