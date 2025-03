Um homem de 49 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (30) no bairro Glória, em Santos Dumont. A Polícia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo serem ouvidos na região. No local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com múltiplos ferimentos por arma de fogo e sangramento na cabeça. O SAMU esteve no local e constatou o óbito.

Durante as buscas na região, a PM abordou um homem de 30 anos, que apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido e negou envolvimento no crime. Em sua residência, os policiais encontraram uma arma artesanal calibre .32, com cano de 30 cm, e munições. Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Testemunhas informaram às autoridades que os possíveis autores do homicídio seriam quatro homens, que teriam cometido o crime por vingança. Segundo relatos, a vítima assassinada nesta noite havia sido responsabilizada por um homicídio ocorrido em 2023.