Militares do Corpo de Bombeiros de São João del Rei foram acionados na noite desta segunda-feira (31) para atender a uma ocorrência de incêndio em uma lanchonete na Avenida Sete de Setembro, no Bairro Matosinhos. Segundo relatos de pessoas presentes no local, as chamas teriam se iniciado durante a troca de um botijão de gás.

Segundo os bombeiros, utilizando uma linha de mangueiras de combate a incêndios, os bombeiros conseguiram conter o fogo, que danificou grande parte da cozinha do estabelecimento. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

O Sargento Oliveira, chefe da equipe que atendeu à ocorrência, explicou que "o fogo estava concentrado nos fundos do imóvel, mais precisamente na cozinha. As chamas atingiram duas chapas, uma fritadeira, uma coifa e diversos utensílios, além de causarem danos ao forro de PVC do teto e aos azulejos do cômodo".

Ainda de acordo com os bombeiros, testemunhas informaram que o incêndio começou durante a troca do botijão de gás. Há indícios de que o fogareiro da chapa estivesse ligado no momento, o que possivelmente provocou as chamas.

Os militares também alertaram para os riscos desse procedimento. "Na hora do encaixe da válvula no vasilhame, é normal haver uma pequena liberação de gás. Nesse momento, é fundamental que não haja chamas ou fagulhas acesas no ambiente, pois isso pode gerar uma situação fora de controle", destacou o sargento.