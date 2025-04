Nessa segunda-feira (31), dois homens ficaram feridos em um atropelamento envolvendo uma moto na Rua Ana Pitela, no Bairro da Glória, em Santos Dumont. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro às vítimas.

Uma das vítimas é um idoso de 84 anos, que sofreu graves ferimentos. O homem apresentava um trauma craniano encefálico (TCE) moderado, com ferimento corte contuso na região parieto-occipital direita, hematoma subgaleal frontal, laceração no antebraço esquerdo e uma fratura exposta no tornozelo esquerdo. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Juiz de Fora.

O condutor da motocicleta, um homem de 23 anos, também foi socorrido pelo SAMU. Ele apresentava sangramento facial e escoriações no braço, sendo levado para o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, onde recebeu atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. O incidente gerou um grande fluxo de curiosos na região, mas as autoridades orientam para que todos evitem o local e aguardem o desenrolar da investigação.