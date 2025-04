Na noite da última segunda-feira (01), a Polícia Militar realizou a prisão de dois indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na rodovia LMG 841, no km 13, em Nazareno. A ação ocorreu por volta das 20h30, quando a equipe do Grupo Tático Rodoviário (GTR) de São João del-Rei recebeu informações sobre um foragido da Justiça que estaria homiziado nas margens da rodovia.

Segundo apuração da PM, um colaborador que transitava pela via indicou a residência onde o suspeito estaria escondido e relatou que o filho do proprietário do imóvel comercializava drogas no local. Durante abordagem ao morador, os militares constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto por condenação no artigo 129 do Código Penal.

Diante dos fatos, a equipe policial realizou buscas na residência e encontrou os seguintes materiais:

01 barra de maconha;

03 tabletes de maconha;

04 papelotes de cocaína;

R$ 320,00 em espécie;

01 simulacro de arma de fogo;

01 aparelho celular;

01 rolo de filme PVC;

01 balança de precisão.

Os autores foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, à delegacia de plantão para as providências cabíveis.

